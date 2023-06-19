Британская разведка: РФ осуществила передислокацию военных после подрыва ГЭС – названы направления
С подтопленного левобережья Херсонщины
Getty Images / Global Images Ukraine
В течение последних десяти дней Россия, по версии британской разведки, начала передислокацию элементов своей Днепровской группы войск (ДГВ) с восточного берега Днепра для усиления Запорожского и Бахмутского направлений.
Потенциально это предполагает привлечение нескольких тысяч военнослужащих 49-й армии, в том числе ее 34-й отдельной моторизованной бригады, а также подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты оккупантов, пишут британцы.
Передислокация ДШВ отражает восприятие Россией того, что масштабная украинская атака через Днепр стала менее вероятной после разрушения Каховской ГЭС и вызванного ею наводнения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 June 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 19, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/tlnuet4ZoW
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