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Огонь окутал технику врага. Как ВСУ освобождали Пятихатки от россиян – Залужный поделился ВИДЕО

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Населенный пункт в Запорожской области

Огонь окутал технику врага. Как ВСУ освобождали Пятихатки от россиян – Залужный поделился ВИДЕО

Залужний Телеграм-канал

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный показал, как бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили Пятихатки Запорожской области от российских оккупантов. Кадры опубликованы в Telegram и Facebook Залужного.

"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!" – коротко отметил Главнокомандующий.

Министерство обороны Украины утром 19 июня подтвердило, что ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области. Российские пропагандистские Telegram-каналы вчера, 18 июня, сообщали, что там оккупанты понесли большие потери.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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