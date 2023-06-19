Огонь окутал технику врага. Как ВСУ освобождали Пятихатки от россиян – Залужный поделился ВИДЕО
Населенный пункт в Запорожской области
Залужний Телеграм-канал
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный показал, как бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили Пятихатки Запорожской области от российских оккупантов. Кадры опубликованы в Telegram и Facebook Залужного.
"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам!" – коротко отметил Главнокомандующий.
Министерство обороны Украины утром 19 июня подтвердило, что ВСУ освободили Пятихатки в Запорожской области. Российские пропагандистские Telegram-каналы вчера, 18 июня, сообщали, что там оккупанты понесли большие потери.
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