"Готовимся к тому, что война продлится еще несколько месяцев, или дольше". ЕС ускорит поставки вооружений
Заявление еврокомиссара Бретона
Getty Images / Global Images Ukraine
Европейский Союз ускорит поставки оружия в Украину в поддержку контрнаступления ВСУ, это заявил в воскресенье, 18 июня, глава Еврокомиссии по вопросам промышленности Тьерри Бретон, ссылаясь на обещание поставить миллион единиц боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.
"Мы собираемся активизировать наши усилия по поставке оружия и боеприпасов – это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль".
"Наша поддержка не зависит от каких-либо условий. Важно, чтобы Украина вернула свою свободу и свою территорию. Мы полны решимости оказывать ей всю поддержку, которая ей нужна, мы это делаем и будем делать".
План предусматривает выделение 1 млрд евро на боеприпасы со складов стран-членов ЕС, также выделение 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов. Третьим компонентом плана является предоставление Еврокомиссией субсидий для производителей боеприпасов, которые могут как можно быстрее нарастить производство. На эти цели предусмотрены 500 млн евро.
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