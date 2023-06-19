СМИ: Израиль ведет переговоры о продаже Украине и Польше танков Merkava
При чем здесь американцы?
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Министерство обороны Израиля под влиянием США согласилось продать танки Merkava Mark 2/3 производства 1990-х годов европейским странам. Они предназначены для Польши и Украины, как сообщает издание Walla со ссылкой на польских военных экспертов.
Сотрудник службы безопасности Израиля сообщил, что на данный момент якобы ведутся переговоры с двумя европейскими странами. Пока что готовности для сделки нет. Один из польских военных экспертов сообщил, что танки предназначены для Варшавы и Киева.
"Украина имеет танки и бронетранспортеры, но готовится к продолжающейся войне и уже пытается накопить силы до конца 2024 года".
К тому же, министр обороны Израиля Йоав Галант поговорит по телефону в начале этой недели с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить "нелетальную" израильскую помощь Украине.
"Меркава" – израильский основной боевой танк. Серия танков разработана в Израиле и выпускается с 1979 года. Третья и четвертая генерация танка стоит на вооружении израильской армии с 2004 года. Также на шасси "Меркавы" разработан ряд самоходных артиллерийских установок.
Характерной особенностью танка является расположение моторно-трансмиссионного отделения в передней части корпуса, а в корме расположен отсек, в котором можно перевозить десант, раненых или дополнительные боеприпасы. Эта особенность превращает "Меркаву", по сути, в универсальную боевую машину, способную выполнять роль и танка, и БТР.
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