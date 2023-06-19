Президент Украины собрал Ставку, также поговорил с премьером Британии – названы ключевые темы
Фронт, бригады наступления, оружие, саммит НАТО
Zelenskiy Official
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он сообщил, что акцент делался на двух темах: фронте и бригадах наступления. Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов – по оперативной обстановке, обеспечению боеприпасами, прогнозу действий противника на ближайшее время.
Министр Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.
Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которых обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.
"Спасибо Риши Сунаку за организацию конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня и за лидерскую роль Великобритании в консолидации международной поддержки Украины. Мы скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства. Обсудили также шаги по реализации формулы мира и подготовки гарантий безопасности для Украины. Россия наращивает производство ракет из западных компонентов. Во время разговора сказал о необходимости усиления санкционного давления".
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