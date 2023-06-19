Президент Украины собрал Ставку, также поговорил с премьером Британии – названы ключевые темы

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Он сообщил, что акцент делался на двух темах: фронте и бригадах наступления. Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов – по оперативной обстановке, обеспечению боеприпасами, прогнозу действий противника на ближайшее время.

Министр Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которых обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.