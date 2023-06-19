Шевченко сыграл в лиге Пике - легенда сборной Украины не забил решающий пенальти
Неудачный дебют
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко принял участие в Лиге, которую основал экс-защитник "Барселоны" Жерар Пике. Дебют бывшего форварда "Динамо", "Милана" и "Челси" выдался неудачным.
Шевченко сыграл за команду "Алтимейт Мостолес" в матче против "Райо де Барселона". Основное время завершилось вничью - 3:3, поэтому победителя определяли в серии пенальти.
Здесь также шла равная борьба - обе команды забили только однажды. Шевченко должен был выполнять заключительный выход, однако пробил прямо в голкипера. Таким образом, команда украинца проиграла.
Напомним, в турнире соревнуются 12 команд, 8 коллективов выходят в плей-офф, где будут бороться за место в Финале четырех. Команды играют в формате 7 на 7 на небольшом поле – два тайма по 20 минут.
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