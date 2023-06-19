Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из России
До сих пор неизвестно, на каком основании военнопленные остаются в Венгрии
Getty Images / Global Images Ukraine
Венгрия удерживает одиннадцать украинских военнопленных, которых без ведома украинского правительства или международных правозащитников организаций вывезла из России.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По информации Спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.
"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины. Попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерской властью официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются", - написал Николенко на своей странице в фейсбуке.
Напомним, что на прошлой неделе Венгрия вывезла из России одиннадцать украинских военнопленных, о семи из которых до последнего времени вообще не было никаких сведений. Советник Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин сказал, что пока не известно, на каких основаниях военнопленные остаются в Венгрии, и почему их не отпускают.
Популярное сейчас
- Украина - Мальта. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023
- Наставник Мальты - об игре с Украиной: Нам будет противостоять сильная сборная
- Ребров определился с заявкой на матч против Мальты
- Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО