Венгрия удерживает 11 украинских военнопленных, которых вывезла из России

Венгрия удерживает одиннадцать украинских военнопленных, которых без ведома украинского правительства или международных правозащитников организаций вывезла из России.

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По информации Спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха.

"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины. Попытки украинской стороны наладить конструктивный диалог с венгерской властью официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются", - написал Николенко на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что на прошлой неделе Венгрия вывезла из России одиннадцать украинских военнопленных, о семи из которых до последнего времени вообще не было никаких сведений. Советник Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин сказал, что пока не известно, на каких основаниях военнопленные остаются в Венгрии, и почему их не отпускают.