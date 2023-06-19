Производитель F-16 готов восполнить все потребности в новых самолетах в случае передачи их Украине

Главный операционный директор компании Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что производитель истребителей F-16 готов помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании, если страны НАТО согласятся отправить эти самолеты в помощь Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Мы готовы не только восполнить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", - сказал Сент-Джон.

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Он подчеркнул, что решение может быть принято только в результате переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками. Lockheed Martin, крупнейший подрядчик Пентагона по продаже продукции оборонного назначения, не принимает прямого участия в этих переговорах.

Сент-Джон отметил, что украинские военные продемонстрировали "невероятную обучаемость".

Вооружение Lockheed, включая управляемую реактивную систему залпового огня GMLRS и ракеты Javelin, помогло ВСУ в усилении позиций на поле боя.

Украинцы, по словам Сент-Джона, "очень быстро освоили использование этих систем и пользуются ими с большой эффективностью, поэтому абсолютно уверен, что украинские пилоты освоят F-16 и смогут очень эффективно летать на них в короткие сроки".

Хотя обучение и техническая поддержка будут осуществляться в любой третьей стране, Lockheed может в долгосрочной перспективе рассмотреть возможность создания базы в Украине или рядом с ней после окончания войны.

В настоящее время во всем мире активно эксплуатируется около 3000 истребителей F-16. Lockheed планирует увеличить производство самолетов на заводе в Гринвилле, штат Южная Каролина. Ожидается, что в ближайшие несколько лет завод сможет выпускать ежемесячно до четырех истребителей.