После подрыва Каховской ГЭС в оккупированных Олешках погибли более 500 гражданских
Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта
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В результате подрыва Каховской ГЭС во временно оккупированных Олешках погибли более 500 гражданских. Рашисты не эвакуировали граждан, не имеющих российского паспорта.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешков на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта.
Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть. Действия россиян по отношению к гражданскому населению имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами – понесет справедливое наказание", - говорится в сообщении.
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