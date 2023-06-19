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После подрыва Каховской ГЭС в оккупированных Олешках погибли более 500 гражданских

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Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта

После подрыва Каховской ГЭС в оккупированных Олешках погибли более 500 гражданских

фото из свободных источников

Новина українською

В результате подрыва Каховской ГЭС во временно оккупированных Олешках погибли более 500 гражданских. Рашисты не эвакуировали граждан, не имеющих российского паспорта.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешков на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта.

Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть. Действия россиян по отношению к гражданскому населению имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами – понесет справедливое наказание", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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