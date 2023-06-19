Маляр: На востоке россияне подтянули силы и совершает активное наступление
ВСУ не дают врагу продвигаться
Азов
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг подтянул силы на востоке, однако украинские защитники не дают ему продвигаться.
Об этом сообщает Анна Маляр в Telegram.
"На востоке сейчас сложная ситуация. Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои.
Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", - пишет Маляр.
Она добавила, что враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей - пока это основное направление наступления оккупантов. По ее словам, враг сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых.
Также, по данным СМИ, наступательные действия россиян на Лиманском направлении пока не имеют успеха. Потерянные с украинской стороны позиции тут же отбиваются. Самые сильные удары россиян приходятся на район Торского (10 км от Лимана на восток) и на лес, который находится к югу от Кременной.
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