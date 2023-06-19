Свитолина начала травяной сезон с сокрушительного поражения, Калинина выиграла
Стартовал турнир в Бирмингеме
Фото: WTA Tennis
В понедельник, 19 июня, состоялись матчи первого раунда турнира WTA 250 в Бирмингеме. В соревнованиях стартовали украинские теннисистки.
Элина Свитолина (Монфис) уступила чешской теннисистке Линде Фрюхвиртовой, взяв всего два гейма. Оба в первом сете, а второй чешка, занимающая в рейтинге 57-ю строчку, взяла под ноль всего за 20 минут.
А вот Ангелина Калинина обыграла американку Алисию Паркс (56-й номер в рейтинге). Оба сета завершились со счетом 6:4. Интересно, что Паркс настреляла 12 эйсов против одного у Калининой. Но Ангелина выиграла 55% розыгрышей, что и обеспечило результат.
Во втором раунде Калинина сыграет с победительницей пары Дарт – Бюрраг (обе представляют Великобританию).
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