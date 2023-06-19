Залужный провел на передовой работу в войсках. ВИДЕО
Операция по деоккупации продолжается по плану
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои.
Об этом сообщает главком на своей странице в Facebook.
По его словам, ему в этом помогал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", - говорится в сообщении.
Залужный подчеркнул, что несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану.
Отметим, что это первый публичный случай визита главнокомандующего ВСУ к военным на передовую. Ранее о подобных визитах не сообщалось.
Ранее россияне запускали фейк об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении".
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