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Залужный провел на передовой работу в войсках. ВИДЕО

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Операция по деоккупации продолжается по плану

Залужный провел на передовой работу в войсках. ВИДЕО

Головнокомандувач ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел работу в группировках войск, которые выполняют самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои.

Об этом сообщает главком на своей странице в Facebook.

По его словам, ему в этом помогал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала.

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"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", - говорится в сообщении.

Залужный подчеркнул, что несмотря на яростное сопротивление оккупантов, наши воины делают все возможное для освобождения украинской территории. Операция продолжается согласно плану.

Отметим, что это первый публичный случай визита главнокомандующего ВСУ к военным на передовую. Ранее о подобных визитах не сообщалось.

Ранее россияне запускали фейк об исчезновении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а затем писали о якобы его ранении. Впоследствии сам Залужный развенчал фейк о своем "тяжёлом ранении".

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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