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Видеодайджест за 481-й день войны от Генштаба ВСУ

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Видеодайджест за 481-й день войны от Генштаба ВСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 481-й день российского вторжения.

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Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо, Залужный посетил передовую, освобождение Пятихаток, враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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