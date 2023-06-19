Видеодайджест за 481-й день войны от Генштаба ВСУ
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 481-й день российского вторжения.
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Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо, Залужный посетил передовую, освобождение Пятихаток, враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.
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