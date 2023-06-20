Россияне нанесли массированный удар шахедами: сбиты почти все, но есть попадание во Львове
ПВО отразило очередную атаку на Киев
Ілюстративне фото, Повітряне командування "Схід"
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в ночь на вторник, 20 июня, Россия нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине.
Предварительно, 28 "шахедов" из 30 запущенных врагом - уничтожены.
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры. Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы.
В свою очередь Киевская городская военная администрация сообщает, что силами и средствами украинской ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около двух десятков вражеских целей.
Также по Запорожью и его окрестностям российскими оккупантами было применено 7 ракет С-300.
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