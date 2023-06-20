На востоке Украины зафиксировано 45 боевых столкновений, ВСУ истребляют российскую артиллерию
Ракетные войска, артиллерия и авиация ВСУ в сумме нанесли 51 удар по врагу
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 20 июня, сообщает, что за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Россияне пытались наступать возле Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области (Лиманское направление), возле Орехово-Василовки (Бахмутское), в районе Авдеевки и Марьинки, возле Новомихайловки (Шахтерское).
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, указывает Генштаб.
Враг в течение понедельника нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
В свою очередь авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта россиян.
Популярное сейчас
- Остается только поверить, что домучили бы и без такого второго пенальти. Обзор матча Украина – Мальта
- Петраков одержал вторую победу подряд у руля Армении - ВИДЕО
- Со второй попытки: Цыганков реализует пенальти, после назабитого от Ярмоленко. Украина – Мальта. 1:0
- В Минобороны Украины подтвердили освобождение Силами обороны еще одного населенного пункта
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО