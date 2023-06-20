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Больше 1000 россиян и куча техники оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 19 июня

Общие новости
(2 голосов)

+1010

Больше 1000 россиян и куча техники оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 19 июня

Азов

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 221460 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков – 3997 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 7750 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 3888 (+23) ед,
  • РСЗО – 614 (+4) ед,
  • средства ПВО – 372 (+2) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 306 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10),
  • крылатые ракеты – 1214 (+3),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32) ед,
  • специальная техника – 531 (+5).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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