Больше 1000 россиян и куча техники оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 19 июня

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 221460 (+1010) человек ликвидировано,

танков – 3997 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 7750 (+15) ед,

артиллерийских систем – 3888 (+23) ед,

РСЗО – 614 (+4) ед,

средства ПВО – 372 (+2) ед,

самолетов – 314 (+0) ед,

вертолетов – 306 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10),

крылатые ракеты – 1214 (+3),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32) ед,

специальная техника – 531 (+5).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.