Больше 1000 россиян и куча техники оккупантов. Генштаб – о потерях врага за 19 июня
+1010
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 221460 (+1010) человек ликвидировано,
- танков – 3997 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 7750 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 3888 (+23) ед,
- РСЗО – 614 (+4) ед,
- средства ПВО – 372 (+2) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 306 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3393 (+10),
- крылатые ракеты – 1214 (+3),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6645 (+32) ед,
- специальная техника – 531 (+5).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных объекта оккупантов.
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