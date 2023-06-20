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Основное направление – Киевская область. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке врага

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Основное направление – Киевская область. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке врага

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 20 июня 2023 года противник нанес удар иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины. Пуски осуществлялись с северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря.

Оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне. 30 "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск. Противовоздушная оборона работала в большинстве областей Украины, впрочем, основное направление атаки иранских дронов – Киевщина. Здесь уничтожено более двух десятков "шахедов".

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Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300. Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск.

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В статье: ПВО ППО война с россией
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Источник:
https://t.me/kpszsu/2672

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