Основное направление – Киевская область. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке врага
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Zelenskiy Official
В ночь на 20 июня 2023 года противник нанес удар иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины. Пуски осуществлялись с северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря.
Оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне. 30 "шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два – подразделениями Сухопутных войск. Противовоздушная оборона работала в большинстве областей Украины, впрочем, основное направление атаки иранских дронов – Киевщина. Здесь уничтожено более двух десятков "шахедов".
Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300. Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск.
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