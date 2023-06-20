Пятый за последние дни. Воздушные силы уничтожили еще один российский вертолет Аллигатор
Уже пятый Ка-52 с 16 июня
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Около 23:00 19 июня на Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил был уничтожен ударный вертолет Ка-52:
"Еще минус один "аллигатор". Держим небо, вместе – к победе!"
Ка-52 – командирская машина российской армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Стоимость единицы – более 16 млн долларов. Активно эксплуатируется россиянами с 2008 года.
Утром 20 июня Генштаб сообщил, что за время полномасштабного вторжения Силами обороны Украины было уничтожено 306 вертолетов российской федерации.
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