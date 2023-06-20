Bloomberg: ЕС подготовил масштабный пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро – известны детали

Европейский Союз готов предложить пакет финансовой помощи на сумму около 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов) для поддержки Украины. По словам людей, знакомых с планом, предложение Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить неотложные приоритеты реконструкции, пишет Bloomberg.

Пакет помощи, в который еще могут быть внесены изменения, будет объявлен во вторник, 20 июня, накануне конференции в Лондоне, где страны-партнеры будут обсуждать пути восстановления Украины, а сами украинские чиновники будут пытаться привлечь частный сектор.

По информации Bloomberg, комиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления "для страны, находящейся в состоянии войны", и предлагает помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.

Предложение, которое является частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС, охватывает период с 2024-го по 2027-й год. Оно будет предусматривать меньшую ежегодную финансовую помощь, чем 18 миллиардов евро, которые ЕС предлагает Украине в этом году. По оценкам Всемирного банка, расходы на восстановление Украины могут составить $411 млрд.

В отличие от предыдущих финансовых пакетов помощи для Украины, этот план будет финансироваться за счет взносов стран-членов, а не заимствований на рынках, сказал один из собеседников. Пакет имеет целью объединить помощь, которая используется для выплаты зарплат, пенсий и некоторых государственных услуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.

Деньги будут выделены при условии, что Украина осуществит реформы, направленные на улучшение верховенства права и борьбу с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы Украина стала на путь к членству в ЕС, а лидеры стран-членов ЕС должны решить, начинать ли соответствующие переговоры до конца года.

Комиссия ранее заявляла, что покроет большую часть потребностей в восстановлении, хотя блок ожидает, что другие доноры и частный сектор внесут свой вклад в эти усилия. ЕС также рассматривает варианты использования замороженных активов, в том числе из российского центрального банка.

С начала войны ЕС и страны-члены одобрили выделение почти 38 миллиардов евро экономической помощи Украине.