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Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия – реальна

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На фоне перемещений российского ЯО в Беларусь

Байден заявил, что угроза применения Путиным тактического ядерного оружия – реальна

Фото: Dana Ullman (Bloomberg)

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Президент США Джо Байден отметил, что угроза применения президентом РФ путиным тактического ядерного оружия является реальной. Свое мнение Байден высказал через несколько дней после того, как он осудил развертывание Россией ЯО на территории Беларуси. Президент США назвал заявление путина по этому решению "абсолютно безответственным".

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Люди смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование путиным тактического ядерного оружия. Это реально".

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На прошлой неделе президент Беларуси Лукашенко заявил, что его страна начала принимать российское тактическое ядерное оружие. Некоторые из бомб, по его словам, втрое мощнее тех, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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В статье: Владимир Путин Александр Лукашенко Джо Байден ядерное оружие война с россией Reuters
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Источник:
Reuters

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