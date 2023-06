Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат

В Сети появились кадры того, как американские солдаты-добровольцы берут в плен российских оккупантов. На земле можно увидеть двух пленных захватчиков, на фоне слышно, как американцы общаются на английском языке.

После этого доброволец из США рассматривает в руках трофейный шеврон российского пленного.

American volunteer soldiers capturing Russian soldiers in Ukraine and taking trophies. Thank you America! ???????????????? pic.twitter.com/yMRz5GIXMd

В то же время появилось видео, как большая группа американских солдат-добровольцев участвуют в интенсивных уличных боях с российской армией в Украине. Они прорываются сквозь дым, на фоне – разрушенные дома и выжженные деревья.

Отмечается, что американцы противодействовали российской минометной группе, используя данные, скорректированные беспилотным летательным аппаратом.

Video of a large group of American volunteer soldiers engaging in intense battles with the Russian Army in Ukraine.



Video 2 of 2… Video 1 was posted above.



The Americans were fighting against a Russian mortar team using drone-corrected fire.



???????????????? pic.twitter.com/XSGVH88J3j