Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат

В Сети появились кадры того, как американские солдаты-добровольцы берут в плен российских оккупантов. На земле можно увидеть двух пленных захватчиков, на фоне слышно, как американцы общаются на английском языке.

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После этого доброволец из США рассматривает в руках трофейный шеврон российского пленного.

American volunteer soldiers capturing Russian soldiers in Ukraine and taking trophies.



Thank you America!



???????????????? pic.twitter.com/yMRz5GIXMd — Visegrád 24 (@visegrad24) June 19, 2023

В то же время появилось видео, как большая группа американских солдат-добровольцев участвуют в интенсивных уличных боях с российской армией в Украине. Они прорываются сквозь дым, на фоне – разрушенные дома и выжженные деревья.

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Отмечается, что американцы противодействовали российской минометной группе, используя данные, скорректированные беспилотным летательным аппаратом.