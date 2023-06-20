Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат
Также есть кадры уличных боев
video visegrad24
В Сети появились кадры того, как американские солдаты-добровольцы берут в плен российских оккупантов. На земле можно увидеть двух пленных захватчиков, на фоне слышно, как американцы общаются на английском языке.
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После этого доброволец из США рассматривает в руках трофейный шеврон российского пленного.
American volunteer soldiers capturing Russian soldiers in Ukraine and taking trophies.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 19, 2023
Thank you America!
???????????????? pic.twitter.com/yMRz5GIXMd
В то же время появилось видео, как большая группа американских солдат-добровольцев участвуют в интенсивных уличных боях с российской армией в Украине. Они прорываются сквозь дым, на фоне – разрушенные дома и выжженные деревья.
Отмечается, что американцы противодействовали российской минометной группе, используя данные, скорректированные беспилотным летательным аппаратом.
Video of a large group of American volunteer soldiers engaging in intense battles with the Russian Army in Ukraine.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 20, 2023
Video 2 of 2… Video 1 was posted above.
The Americans were fighting against a Russian mortar team using drone-corrected fire.
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