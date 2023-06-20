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Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат

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Также есть кадры уличных боев

Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат

video visegrad24

Новина українською

В Сети появились кадры того, как американские солдаты-добровольцы берут в плен российских оккупантов. На земле можно увидеть двух пленных захватчиков, на фоне слышно, как американцы общаются на английском языке.

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После этого доброволец из США рассматривает в руках трофейный шеврон российского пленного.

В то же время появилось видео, как большая группа американских солдат-добровольцев участвуют в интенсивных уличных боях с российской армией в Украине. Они прорываются сквозь дым, на фоне – разрушенные дома и выжженные деревья.

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Отмечается, что американцы противодействовали российской минометной группе, используя данные, скорректированные беспилотным летательным аппаратом.

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В статье: война с россией
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