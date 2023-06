В размере нескольких миллиардов евро. Дания утвердила пакет помощи Украине на ближайшие годы

Дания утвердила масштабный пакет военной помощи Украине размером в 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы. Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников поблагодарил экс-главу министерства обороны Дании Мортена Бодскова, и.о. министра обороны Трольса Лунда Пульсена и народ Дании. Ранее стало известно, что Копенгаген направляет боеприпасы на сумму 250 миллионов датских крон (36 миллионов долларов).

Great news from Copenhagen: @folketinget approved another package of military assistance to Ukraine worth 2.95 billion euros for 2023 -2028.

Thank you to my dear friends @mfMorten @troelslundp and the Danish people.

Every growl of Leopard and salvo of CAESAR is a salute in your…