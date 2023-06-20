В размере нескольких миллиардов евро. Дания утвердила пакет помощи Украине на ближайшие годы

Дания утвердила масштабный пакет военной помощи Украине размером в 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы. Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" – это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птичек" добавит этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся. Отличные новости из Копенгагена".

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Резников поблагодарил экс-главу министерства обороны Дании Мортена Бодскова, и.о. министра обороны Трольса Лунда Пульсена и народ Дании. Ранее стало известно, что Копенгаген направляет боеприпасы на сумму 250 миллионов датских крон (36 миллионов долларов).