В размере нескольких миллиардов евро. Дания утвердила пакет помощи Украине на ближайшие годы
2023-2028
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Дания утвердила масштабный пакет военной помощи Украине размером в 2,95 млрд евро на 2023-2028 годы. Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.
"Каждое рычание "Леопарда" и залп "Цезаря" – это салют в вашу честь. А ваше участие в "коалиции птичек" добавит этому оркестру звуки с неба, к которым мы стремимся. Отличные новости из Копенгагена".
Резников поблагодарил экс-главу министерства обороны Дании Мортена Бодскова, и.о. министра обороны Трольса Лунда Пульсена и народ Дании. Ранее стало известно, что Копенгаген направляет боеприпасы на сумму 250 миллионов датских крон (36 миллионов долларов).
Great news from Copenhagen: @folketinget approved another package of military assistance to Ukraine worth 2.95 billion euros for 2023 -2028.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 19, 2023
Thank you to my dear friends @mfMorten @troelslundp and the Danish people.
Every growl of Leopard and salvo of CAESAR is a salute in your… pic.twitter.com/YMmLM0eqgu
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