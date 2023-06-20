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В Госдепе США рассказали, как именно будет происходить передача Украине самолетов F-16

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Конечно, понадобятся месяцы, но есть детали

В Госдепе США рассказали, как именно будет происходить передача Украине самолетов F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

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Любая передача Украине истребителей F-16 – будь то от США, или от другой страны-партнера – займет месяцы, заявил 19 июня представитель Государственного департамента США. Хотя сами США пока не объявляли о передаче Украине истребителей F-16, они поддерживают намерения других союзников передать эти самолеты Киеву, заявил Стэн Браун, первый заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам.

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Одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет получение лицензии на подготовку летчиков – еще до того, как будет получена лицензия на передачу самолетов. Затем необходимо определить, будут ли эти самолеты переданы третьей стороной, или с помощью другого механизма, прежде чем разрабатывать план использования этих самолетов украинскими военными, продолжил Браун.

По его словам, Государственный департамент уже работает над завершением оформления запросов на передачу третьей стороной, поступающих от таких стран, как Нидерланды, чтобы можно было начать подготовку пилотов. Но он отказался назвать конкретные сроки завершения этой работы.

"Суть в том, что масштаб того, что мы делаем, является историческим", – сказал Браун. "То, на что раньше уходили месяцы и недели, чтобы пройти межведомственные согласования, теперь происходит за считанные часы".

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В статье: F-16 война с россией
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Источник:
militarytimes.com

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