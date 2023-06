Президент Еврокомиссии анонсировала план долгосрочной финансовой помощи для Украины

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

We propose a facility for Ukraine for the next 4 years of up to €50 bn.



To provide predictable finance to ???????? on its EU path, together with global partners and private sector.



On migration, we support external border protection & economic development of our partners with €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu