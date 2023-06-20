Президент Еврокомиссии анонсировала план долгосрочной финансовой помощи для Украины
"Мы исчерпали всю гибкость нашего бюджета ЕС для преодоления кризиса за кризисом"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы предлагаем кредитную линию для Украины на следующие 4 года в размере до 50 млрд евро. Обеспечить предсказуемое финансирование для Украины на пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 млрд евро".
"Мы исчерпали всю гибкость нашего бюджета ЕС для преодоления кризиса за кризисом. Теперь мы выступаем с целенаправленным предложением, чтобы лучше реагировать на наиболее насущные проблемы: Украина, миграция и внешние вызовы, укрепление нашей конкурентоспособности".
We propose a facility for Ukraine for the next 4 years of up to €50 bn.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 20, 2023
To provide predictable finance to ???????? on its EU path, together with global partners and private sector.
On migration, we support external border protection & economic development of our partners with €15… pic.twitter.com/KCO0jp2SJu
По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры. Подробнее – по ссылке:
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