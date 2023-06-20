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Президент Еврокомиссии анонсировала план долгосрочной финансовой помощи для Украины

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"Мы исчерпали всю гибкость нашего бюджета ЕС для преодоления кризиса за кризисом"

Президент Еврокомиссии анонсировала план долгосрочной финансовой помощи для Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем кредитную линию для Украины на следующие 4 года в размере до 50 млрд евро. Обеспечить предсказуемое финансирование для Украины на пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 млрд евро".

"Мы исчерпали всю гибкость нашего бюджета ЕС для преодоления кризиса за кризисом. Теперь мы выступаем с целенаправленным предложением, чтобы лучше реагировать на наиболее насущные проблемы: Украина, миграция и внешние вызовы, укрепление нашей конкурентоспособности".

По данным агентства Bloomberg, предложенный пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработных плат, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры. Подробнее – по ссылке:

Читайте такжеBloomberg: ЕС подготовил масштабный пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро – известны детали

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В статье: Урсула фон дер Ляйен война с россией
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