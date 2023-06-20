Президент Еврокомиссии анонсировала план долгосрочной финансовой помощи для Украины

Еврокомиссия предлагает выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем кредитную линию для Украины на следующие 4 года в размере до 50 млрд евро. Обеспечить предсказуемое финансирование для Украины на пути в ЕС вместе с глобальными партнерами и частным сектором. В сфере миграции мы поддерживаем защиту внешних границ и экономическое развитие наших партнеров, выделив 15 млрд евро".

"Мы исчерпали всю гибкость нашего бюджета ЕС для преодоления кризиса за кризисом. Теперь мы выступаем с целенаправленным предложением, чтобы лучше реагировать на наиболее насущные проблемы: Украина, миграция и внешние вызовы, укрепление нашей конкурентоспособности".