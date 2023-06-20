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В Тамбовской области РФ горит пороховой завод: СМИ пишут о взрыве и 4 погибших

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Неспокойно в Тамбовской области

В Тамбовской области РФ горит пороховой завод: СМИ пишут о взрыве и 4 погибших

фото из свободных источников

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В Тамбовской области РФ загорелось здание порохового завода.

Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

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По данным МЧС РФ, пожар начался в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области.

В то же время Baza отмечает, что, по предварительным данным, погибли 4 человека.

"Взрыв произошел в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось быстро потушить. Во время взрыва погибли 4 человека, еще 2 пострадали", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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