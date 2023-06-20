В Тамбовской области РФ горит пороховой завод: СМИ пишут о взрыве и 4 погибших
Неспокойно в Тамбовской области
фото из свободных источников
В Тамбовской области РФ загорелось здание порохового завода.
Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.
Читайте такжеВидеодайджест за 481-й день войны от Генштаба ВСУ
По данным МЧС РФ, пожар начался в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области.
В то же время Baza отмечает, что, по предварительным данным, погибли 4 человека.
"Взрыв произошел в цехе №3 около 14 часов. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось быстро потушить. Во время взрыва погибли 4 человека, еще 2 пострадали", - говорится в сообщении.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы
- Кошмар Путина и оккупантов стал реальным. ВИДЕО, как американцы взяли в плен российских солдат
- Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций
- Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн