  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км
В тренде

В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Так совпало, что в Тамбове сегодня горит пороховой завод

В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км

Новина українською

Украина успешно применила украинский ударный беспилотник с дальностью поражения в тысячу километров.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-секретарь Государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад в Facebook.

Сад опубликовала в соцсетях фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором Укроборонпрома Юрием Гусевым.

Читайте такжеВ Тамбовской области РФ горит пороховой завод: СМИ пишут о взрыве и 4 погибших

"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", - говорится в подписи к снимку.

Напомним, что 17 октября в Госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

В тот же день Фонд "Вернись живым" написал в соцсетях, что вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовит проект с пилотным названием "Бавовна в Москве".

По теме
yellow-arrow
В Тамбовской области РФ горит пороховой завод: СМИ пишут о взрыве и 4 погибших
yellow-arrow
Кудривка-Veterans выиграла чемпионат Украины среди ветеранов 55+
yellow-arrow
ФБУ не пустила Прометей к выступлениям в Суперлиге Украины. Раньше Федерация делала исключение для Будивельника
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде