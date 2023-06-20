В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км

Украина успешно применила украинский ударный беспилотник с дальностью поражения в тысячу километров.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-секретарь Государственного концерна Укроборонпром Наталья Сад в Facebook.

Сад опубликовала в соцсетях фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком и директором Укроборонпрома Юрием Гусевым.

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"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", - говорится в подписи к снимку.

Напомним, что 17 октября в Госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

В тот же день Фонд "Вернись живым" написал в соцсетях, что вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовит проект с пилотным названием "Бавовна в Москве".