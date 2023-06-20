"Могут быть значительные проблемы", - Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС
Глава ГУР заявил, что оккупанты дополнительно заминировали охладитель станции
Енергоатом
Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они заминировали пруд-охладитель станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.
"К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под контролем оккупационных войск", - сказал Буданов.
Он отметил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.
"Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - сказал он.
Популярное сейчас
- Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21
- Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
- Россияне нанесли массированный удар шахедами: сбиты почти все, но есть попадание во Львове
- Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды
- Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 11:16 Украинские Стремительно приближаются к миллиарду. Известно, какие убытки нанес врагу тайный проект ГУР и волонтеров
- 10:39 Украинские "Осколок от мины попал под сердце". Буданов впервые рассказал о своем тяжелом ранении
- 14:52 Украинские "Война была неизбежной". Глава ГУР рассказал, сколько лет назад РФ начала готовиться к агрессии против Украины