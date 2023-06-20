"Могут быть значительные проблемы", - Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС

Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они заминировали пруд-охладитель станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под контролем оккупационных войск", - сказал Буданов.

Он отметил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

"Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - сказал он.