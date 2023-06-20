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Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных

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Они уже находятся на украинской территории

Посольство Украины вывезло из Венгрии трех военнопленных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Трех украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, удалось вывезти на территорию нашей страны.

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

"Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка", - написал Николенко.

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Он также отметил, что украинские дипломаты совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными продолжают принимать меры для того, чтобы освободить остальных украинских пленных, которых вывезли из России в Венгрию.

Напомним, 8 июня стало известно, что Россия планирует передать 11 украинских военнопленных Венгрии. Позже о факте передачи написала Русская православная церковь. Решение не согласовывали с Украиной.

Власти Венгрии после этого заявляли, что они не имеют отношения к такой передаче пленных, поскольку организацией занимались церковные и религиозные организации.

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В статье: война с россией
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