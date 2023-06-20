Видеодайджест за 482-й день войны от Генштаба ВСУ
Главные события за сутки
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 482-й день российского вторжения.
Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо.
Читайте такжеВидеодайджест за 481-й день войны от Генштаба ВСУ
Обстрелы оккупантами Херсона, работа ВСУ по складам БК россиян, работа украинских дронов, артиллерии и авиации по позициям противника.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Укроборонпроме заявили о первом успешном применении ВСУ украинского ударного дрона с дальностью поражения 1000 км
- Динамо объявило о возвращении из аренд двух полузащитников
- Молодой итальянский тренер готов возглавить Шахтер – Источник
- Путин: Если мы уничтожили под Киевом 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в Киеве
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн