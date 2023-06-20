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Видеодайджест за 482-й день войны от Генштаба ВСУ

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Видеодайджест за 482-й день войны от Генштаба ВСУ

Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 482-й день российского вторжения.

Украинские воины продолжают мужественно защищают украинскую землю и небо.

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Обстрелы оккупантами Херсона, работа ВСУ по складам БК россиян, работа украинских дронов, артиллерии и авиации по позициям противника.

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В статье: война с россией
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