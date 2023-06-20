Марта Костюк проиграла россиянке на турнире в Бирмингеме

В Бирмингеме продолжается турнир WTA 250. В 1/16-й финала украинка Марта Костюк сошлась с россиянкой, поклонницей террористов Анастасией Потаповой. Матч длился более двух с половиною часов и закончился поражением украинки.

Первый сет начался с брейка от Марты, но впоследствии фанатка путинского режима сумела вернуть себе проигранную подачу. Партия перешла в тай-брейк, где Костюк выиграла 8:6.

Во второй партии соперницы поочередно брали геймы, не проигрывая собственные подачи. Так продолжалось вплоть до счета 5:6 в пользу россиянки. В ответственном моменте Костюк проиграла свою подачу и отдала путинистке сет.

В решающей партии Потапова была увереннее. Она сделала один брейк, а собственные подачи держала практически без шансов для Костюка (хотя и был брейк-пойнт в последнем гейме). Далее идет спортсменка, которую по сути не должны даже допускать к соревнованиям. Такова жизнь.

Бирмингем. WTA 250

1/16-я финала

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Потапова 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)