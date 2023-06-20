Стадион в 15-тысячных Киверцах на Волыни планируют реконструировать за 15 млн гривен

Горсовет Киверцов (Волынская область) хочет провести капремонт местного стадиона за 150 млн гривен.

В заявке – ремонт беговых дорожек и тренировочных площадок до конца декабря 2025 года. Мэр города Александр Ковальчук говорит о воплощении в жизнь "очень масштабного проекта".

Тендерное предложение доступно на площадке госзакупок Prozorro.

Ремонт поля оценивается в 72 516 019 грн. Беговых дорожек и тренировочных площадок – 72 576 019. В итоге – 145 163 756.

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"Капитальный ремонт беговых дорожек и тренировочных спортивных площадок по ул. Шевченко, 17. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 31 декабря 2025 года", — говорится в описании условий торгов.

Победителя еще не объявили, торги продолжаются до 21 июня.

Также, по данным журналистов, осенью этого года из бюджета города потратят от пяти до восьми миллионов гривен только на демонтаж стадиона.

Киверцы – это город в Луцком районе Волынской области, райцентр Киверцовского района., в котором проживает порядка 15 тысяч человек.