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Зеедорф сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

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Игра состоится на "Стэмфорд Бридж"

Зеедорф сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану" Кларенс Зеедорф станет участником благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины. Товарищеская игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

За свою игровую карьеру нидерландец успел поиграть за "Аякс", "Сампдорию", "Реал" Мадрид, "Интер", "Милан" и "Ботафого". В течении тренерской карьеры он руководил "Миланом", китайским "Шэньчжэнем", "Депортиво Ла-Коруньей" и сборной Камеруна.

Также добавим, что Зеедорф в качестве игрока четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Ему удавалось это сделать в трех разных клубах.

Уже известно, что команду Александра Зинченко будет тренировать легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер. Также в поединке сыграет бывший защитник "Барселоны" Пике.

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

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В статье: Кларенс Зеедорф война с россией
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