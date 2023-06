Зеедорф сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

Экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану" Кларенс Зеедорф станет участником благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины. Товарищеская игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

За свою игровую карьеру нидерландец успел поиграть за "Аякс", "Сампдорию", "Реал" Мадрид, "Интер", "Милан" и "Ботафого". В течении тренерской карьеры он руководил "Миланом", китайским "Шэньчжэнем", "Депортиво Ла-Коруньей" и сборной Камеруна.

Также добавим, что Зеедорф в качестве игрока четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Ему удавалось это сделать в трех разных клубах.

Уже известно, что команду Александра Зинченко будет тренировать легендарный экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер. Также в поединке сыграет бывший защитник "Барселоны" Пике.

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

Welcome Clarence Seedorf to #Game4Ukraine. ⚽️



The only player in the history of the game to win the UEFA Champions League with 3 different clubs, we are thrilled to have Clarence join us on August 5th, 2023, at Stamford Bridge.



For tickets visit https://t.co/UPaeinPY8K ???????? pic.twitter.com/Zgt5KGFDdY