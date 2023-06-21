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222 тысячи ликвидированных россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери врага

Общие новости
(2 голосов)

+540

222 тысячи ликвидированных россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери врага

Азов

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 222000 (+540) человек ликвидировано,
  • танков – 4006 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 7771 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 3920 (+32) ед,
  • РСЗО – 615 (+1) ед,
  • средства ПВО – 375 (+3) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 306 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
  • крылатые ракеты – 1214 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22) ед,
  • специальная техника – 539 (+8).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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