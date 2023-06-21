222 тысячи ликвидированных россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери врага
+540
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 222000 (+540) человек ликвидировано,
- танков – 4006 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 7771 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 3920 (+32) ед,
- РСЗО – 615 (+1) ед,
- средства ПВО – 375 (+3) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 306 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатые ракеты – 1214 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22) ед,
- специальная техника – 539 (+8).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава и военной техники, 3 станции РЭБ, 18 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 6 важных объектов противника.
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