Воздушные Силы рассказали, куда ночью направили дроны россияне, и сколько БПЛА удалось сбить

Ночью в некоторых областях Украины звучала воздушная тревога. Враг нанес удар с северного направления дронами иранского производства "Shahed-136/131".

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Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в своей утренней сводке от 21 июня.

За минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника различных типов. Авиация Воздушных Сил осуществила десятки вылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в частности авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами.