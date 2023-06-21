Воздушные Силы рассказали, куда ночью направили дроны россияне, и сколько БПЛА удалось сбить
Хмельницкая область была под ударом
Фото из свободных источников
Ночью в некоторых областях Украины звучала воздушная тревога. Враг нанес удар с северного направления дронами иранского производства "Shahed-136/131".
Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в своей утренней сводке от 21 июня.
За минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили 4 вражеских разведывательных беспилотника различных типов. Авиация Воздушных Сил осуществила десятки вылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в частности авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами.
Популярное сейчас
- Нечто из области фантастики. Молдова - Польша 3:2. Видео голов и обзор матча
- Президент ФСК Мариуполь: Львов не будет участвовать в Первой лиге, по регламенту мы должны занять место Скорука
- Криштиану Роналду стал первым футболистом с 200 матчами за национальную сборную
- Уж не хороший русский? Абрамович отказывается передавать Украине обещанные миллиарды
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
Новости по теме
- 12:17 Украинские Президент Франции сообщил о развертывании в Украине еще одной западной системы ПВО
- 08:41 Украинские Основное направление – Киевская область. В Воздушных силах рассказали о ночной атаке врага
- 09:14 Украинские Летели Калибры и Шахеды. В Воздушных силах рассказали, как ПВО справилась с ночной атакой РФ