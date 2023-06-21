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Дроны возле Москвы, пожар в столице РФ, поврежденная колея в Феодосии. На что за сутки жаловались россияне

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Бавовна-time

Дроны возле Москвы, пожар в столице РФ, поврежденная колея в Феодосии. На что за сутки жаловались россияне

Фото из открытых источников

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Российские источники сообщили, что сразу несколько беспилотников упали в Новой Москве и Подмосковье. Один дрон, предположительно, взорвался в небе в районе села Лукино в Новой Москве. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб. Также еще два БПЛА упали рано утром в Наро-Фоминском районе Подмосковья, недалеко от воинской части. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вечером во вторник, 20 июня, произошел масштабный пожар на предприятии вблизи российского города Москва. В Волоколамске горел цех по производству деревянных паллет. Площадь возгорания достигла почти 6 000 квадратных метров. По предварительным данным прокуратуры региона, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Оккупационные власти в Крыму заявили, что был поврежден участок железной дороги. "В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", – написал гауляйтер Сергей Аксенов. О причинах повреждения железнодорожного полотна так называемая оккупационная "власть" не сообщила. В Telegram-каналах пишут о работе крымских партизан.

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В статье: бавовна война с россией
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