В США заявили о проведении важного аудита, также знаковый пакет помощи для Украины готовит Британия
Миллиарды долларов
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В Пентагоне заявили, что переоценили помощь Украине на более $6 миллиардов из-за бухгалтерской ошибки. Это сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх. В результате аудита было обнаружено, что стоимость переданной ВСУ военной помощи была завышена на 6,2 миллиарда долларов. Сингх отметила, что ошибка возникла из-за того, что Пентагон при расчетах использовал стоимость оборудования, которое должно быть поставлено на замену.
Теперь США смогут использовать "избыточные деньги" для нового пакета военной помощи, как отмечает AP – "нет необходимости согласовывать между Белым домом и Конгрессом еще один пакет военной помощи".
Великобритания готовит знаковый пакет финансовой поддержки для Украины, об этом сообщается на сайте правительства королевства. Пакет будет включать $3 миллиарда в виде кредитных гарантий от Всемирного банка и более $300 миллионов двусторонней помощи.
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