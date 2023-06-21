Британская разведка назвала главный политический приоритет России в рамках контрнаступления Украины
Оккупированный полуостров
Нафтогаз
На юге Украины продолжаются интенсивные бои. В последние недели Россия тратит значительные усилия на строительство оборонительных линий в глубине тыловых районов, особенно на подступах к оккупированному Крыму.
Сюда входит обширная зона обороны протяженностью 9 км, в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью, отметила британская разведка.
Эти тщательно продуманные оборонительные сооружения подчеркивают оценку российским командованием того, что украинские силы способны непосредственно штурмовать Крым. Россия продолжает считать сохранение контроля над полуостровом главным политическим приоритетом.
Russian Defensive Positions North of Armyansk: Area in General. pic.twitter.com/e3xNyq7ujN— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 21, 2023
Russian Defensive Positions North of Armyansk pic.twitter.com/ByPp2oHJgG— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 21, 2023
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