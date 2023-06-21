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Британская разведка назвала главный политический приоритет России в рамках контрнаступления Украины

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Оккупированный полуостров

Британская разведка назвала главный политический приоритет России в рамках контрнаступления Украины

Нафтогаз

Новина українською

На юге Украины продолжаются интенсивные бои. В последние недели Россия тратит значительные усилия на строительство оборонительных линий в глубине тыловых районов, особенно на подступах к оккупированному Крыму.

Сюда входит обширная зона обороны протяженностью 9 км, в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью, отметила британская разведка.

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Эти тщательно продуманные оборонительные сооружения подчеркивают оценку российским командованием того, что украинские силы способны непосредственно штурмовать Крым. Россия продолжает считать сохранение контроля над полуостровом главным политическим приоритетом.

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В статье: британская разведка Разведка Британии война с россией
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