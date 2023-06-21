  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ – у коллаборационистов паника
В тренде

Россияне готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ – у коллаборационистов паника

Общие новости
(1 голосов)

Сообщает Генштаб

Россияне готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ – у коллаборационистов паника

Новина українською

Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в рамках своей утренней сводки.

Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборационистов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения.

Читайте также222 тысячи ликвидированных россиян за время полномасштабного вторжения. Генштаб обновил потери врага

Отметим, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 40 боевых столкновений.

По теме
yellow-arrow
Британская разведка назвала главный политический приоритет России в рамках контрнаступления Украины
yellow-arrow
В США заявили о проведении важного аудита, также знаковый пакет помощи для Украины готовит Британия
yellow-arrow
Дроны возле Москвы, пожар в столице РФ, поврежденная колея в Феодосии. На что за сутки жаловались россияне
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде