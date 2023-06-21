Россияне готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ – у коллаборационистов паника
Сообщает Генштаб
Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в рамках своей утренней сводки.
Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборационистов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения.
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Отметим, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 40 боевых столкновений.
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