Россияне готовятся к эвакуации на случай прорыва ВСУ – у коллаборационистов паника

Российские оккупанты активно распространяют информацию об эвакуации на случай прорыва Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в рамках своей утренней сводки.

Так, в Геническе, на мобильные телефоны коллаборационистов поступают SMS сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения.

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Отметим, что противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 40 боевых столкновений.