Успех через тяжелые битвы и потери. Пентагон – о потенциале контрнаступления ВСУ
Потери – ужасная часть этой войны
Getty Images / Global Images Ukraine
В Пентагоне прокомментировали ход украинского контрнаступления: американцы считают, что Силы обороны имеют ресурсы и средства для того, чтобы атаки были успешными. Такую оценку озвучила представительница Пентагона Сабрина Сингх.
"Боевые действия в Украине ежедневно превращаются в затяжные битвы, как это было в Бахмуте. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность достичь успеха в контрнаступательных операциях".
"Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас. Мы понимаем, что битва будет тяжелой. И, конечно, россияне будут приспосабливаться, как это было с начала войны. Но так же будут приспосабливаться и украинцы. Мы знали, что потери на поле боя будут. Это – ужасная часть этой войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала".
Также в Пентагоне заявили, что Украина будет иметь собственный путь вступления в НАТО. Сейчас США сосредоточены на том, чтобы Украина получила все необходимое на поле боя. По словам Сингх, Соединенные Штаты "вдохновляет то", как движется в Альянс Швеция.
LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/0TLRhX6OQQ— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) June 20, 2023
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