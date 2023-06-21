Успех через тяжелые битвы и потери. Пентагон – о потенциале контрнаступления ВСУ

В Пентагоне прокомментировали ход украинского контрнаступления: американцы считают, что Силы обороны имеют ресурсы и средства для того, чтобы атаки были успешными. Такую оценку озвучила представительница Пентагона Сабрина Сингх.

"Боевые действия в Украине ежедневно превращаются в затяжные битвы, как это было в Бахмуте. Мы знаем, что на это уйдет время. И мы уверены, что украинцы имеют то, в чем нуждаются. У них есть боевая сила и есть способность достичь успеха в контрнаступательных операциях".

"Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас. Мы понимаем, что битва будет тяжелой. И, конечно, россияне будут приспосабливаться, как это было с начала войны. Но так же будут приспосабливаться и украинцы. Мы знали, что потери на поле боя будут. Это – ужасная часть этой войны. Но, как мы видели, украинцы преодолели это с самого начала".