По стопам Канте и Зиеша. Еще два игрока Челси отправятся в Саудовскую Аравию

Еще двое футболистов "Челси" отправятся покорять Ближний Восток. Защитник Калиду Кулибали и голкипер Эдуар Менди продолжат карьеру в Саудовской Аравии, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Менди вскоре станет игроком "Аль-Ахли". Клубы достигли устной договоренности. 31-летний сенегалец еще на прошлой неделе согласовал условия 3-летнего контракта с клубом. Сейчас сделка находится на этапе проверки документов. Если все пойдет по плану, то они будут подписаны. Сумма трансфера не уточнятся.

Менди играл за "Челси" с лета 2020 года. В прошлом сезоне голкипер сыграл 12 матчей за "синих" во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Understand Chelsea have reached full verbal agreement with Saudi’s Al Ahli to sell Edouard Mendy. ????⚪️???????????? #CFC



Mendy agreed personal terms with Al Ahli on three year deal, as revealed last week.



Contracts to be checked, then signed if all goes to plan.



Here we go ???????? pic.twitter.com/8OsjHSTJRz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

Кулибали присоединится к "Аль-Хилялю". Саудовцы устно договорились с лондонским клубом о переходе защитника. Также с игроком были согласованы условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на 3 года. Сейчас все бумаги проверяют.

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник будет зарабатывать 30 млн евро в год. Калиду защищал цвета "пенсионеров" с прошлого лета. В кампании-2022/23 он провел 32 поединка во всех турнирах (2 гола и 1 ассист).

Understand Al Hilal are now closing in on Kalidou Koulibaly deal, here we go! ???????????????? #CFC #AlHilal



Verbal agreement reached with Chelsea.



Personal terms also agreed on a three year contract — he’ll join Rúben Neves.



Contracts now being checked… and then signed.



Here we go ???????? pic.twitter.com/2616cqGMlU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023

К слову, это не первые игроки "Челси", которые переедут в Саудовскую Аравию. Ранее "Аль-Иттихад" объявил о переходе Нголо Канте, а Хаким Зиеш согласовал свой трансфер в "Аль-Наср".