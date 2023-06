По стопам Канте и Зиеша. Еще два игрока Челси отправятся в Саудовскую Аравию

Еще двое футболистов "Челси" отправятся покорять Ближний Восток. Защитник Калиду Кулибали и голкипер Эдуар Менди продолжат карьеру в Саудовской Аравии, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Менди вскоре станет игроком "Аль-Ахли". Клубы достигли устной договоренности. 31-летний сенегалец еще на прошлой неделе согласовал условия 3-летнего контракта с клубом. Сейчас сделка находится на этапе проверки документов. Если все пойдет по плану, то они будут подписаны. Сумма трансфера не уточнятся.

Менди играл за "Челси" с лета 2020 года. В прошлом сезоне голкипер сыграл 12 матчей за "синих" во всех турнирах и пропустил 17 голов.

