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По стопам Канте и Зиеша. Еще два игрока Челси отправятся в Саудовскую Аравию

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Контракты согласованы

По стопам Канте и Зиеша. Еще два игрока Челси отправятся в Саудовскую Аравию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Еще двое футболистов "Челси" отправятся покорять Ближний Восток. Защитник Калиду Кулибали и голкипер Эдуар Менди продолжат карьеру в Саудовской Аравии, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Менди вскоре станет игроком "Аль-Ахли". Клубы достигли устной договоренности. 31-летний сенегалец еще на прошлой неделе согласовал условия 3-летнего контракта с клубом. Сейчас сделка находится на этапе проверки документов. Если все пойдет по плану, то они будут подписаны. Сумма трансфера не уточнятся.

Менди играл за "Челси" с лета 2020 года. В прошлом сезоне голкипер сыграл 12 матчей за "синих" во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Кулибали присоединится к "Аль-Хилялю". Саудовцы устно договорились с лондонским клубом о переходе защитника. Также с игроком были согласованы условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на 3 года. Сейчас все бумаги проверяют.

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник будет зарабатывать 30 млн евро в год. Калиду защищал цвета "пенсионеров" с прошлого лета. В кампании-2022/23 он провел 32 поединка во всех турнирах (2 гола и 1 ассист).

К слову, это не первые игроки "Челси", которые переедут в Саудовскую Аравию. Ранее "Аль-Иттихад" объявил о переходе Нголо Канте, а Хаким Зиеш согласовал свой трансфер в "Аль-Наср".

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В статье: Челси (Лондон) Калиду Кулибали Аль-Ахли (Джидда) Аль-Хиляль (Эр-Рияд) Эдуар Менди
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