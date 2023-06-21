Госдепартамент: США выделяют более миллиарда долларов финансовой помощи Украине
Слова Блинкена были встречены аплодисментами
Getty Images / Global Images Ukraine
США выделят Украине 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, она направлена на энергетические и инфраструктурные потребности. Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.
"Сегодня, я объявляю, что с поддержкой Конгресса США, мы предоставим более 1,3 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Мы собираемся инвестировать более 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине провести капитальный ремонт ее энергетической сети, более половины которой уничтожила РФ".
Во время восстановления систему будут делать более чистой, более устойчивой и интегрированной с Европой. США также будут поддерживать реформы энергетического рынка Украины, чтобы бороться с монополиями и привлекать больше частных инвестиций. В перспективе у Украины будет шанс стать значительным экспортером энергии.
Также американцы предоставят 657 миллионов долларов, чтобы помочь модернизировать границу, железнодорожные линии, порты и другую критическую инфраструктуру, которая соединяет Украину с Европой. Еще 100 миллионов направлены на диджитализацию таможни Украины и других систем, чтобы ускорить борьбу с коррупцией. 35 миллионов пойдут на помощь украинским бизнесам и предпринимателям.
"Recovery is about more than just ensuring people have what they need to survive… recovery is about laying the foundation for Ukraine to thrive"— Bloomberg UK (@BloombergUK) June 21, 2023
Secretary of State Antony Blinken announces an extra $1.3 billion in US assistance to help Ukraine rebuild https://t.co/9HMclHbfh6 pic.twitter.com/otVptjOTsS
Популярное сейчас
- Колос сообщил о кадровых изменениях в составе команды
- Сегодня стартует Евро-2023 U21. Молодежная сборная Украины принимает участие в финальной части
- Поляки, румыны, македонцы, израильтяне? Список потенциальных соперников Ворсклы сократился до пяти позиций
- Левченко: Мне очень стыдно за наших легенд – за Протасова, Демьяненко, Беланова, Блохина
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
Новости по теме
- 22:40 Украинские Блинкен: Теперь мы видим, что российская армия вторая... в Украине
- 08:58 Украинские "Никогда не говори "никогда". Госсекретарь США впервые допустил признание России спонсором терроризма
- 11:17 Украинские В Госдепе США и Пентагоне высказались о предстоящем контрнаступлении ВСУ и его сроках