Госдепартамент: США выделяют более миллиарда долларов финансовой помощи Украине

США выделят Украине 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, она направлена на энергетические и инфраструктурные потребности. Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

"Сегодня, я объявляю, что с поддержкой Конгресса США, мы предоставим более 1,3 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Мы собираемся инвестировать более 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине провести капитальный ремонт ее энергетической сети, более половины которой уничтожила РФ".

Во время восстановления систему будут делать более чистой, более устойчивой и интегрированной с Европой. США также будут поддерживать реформы энергетического рынка Украины, чтобы бороться с монополиями и привлекать больше частных инвестиций. В перспективе у Украины будет шанс стать значительным экспортером энергии.

Также американцы предоставят 657 миллионов долларов, чтобы помочь модернизировать границу, железнодорожные линии, порты и другую критическую инфраструктуру, которая соединяет Украину с Европой. Еще 100 миллионов направлены на диджитализацию таможни Украины и других систем, чтобы ускорить борьбу с коррупцией. 35 миллионов пойдут на помощь украинским бизнесам и предпринимателям.