Госдепартамент: США выделяют более миллиарда долларов финансовой помощи Украине

США выделят Украине 1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, она направлена на энергетические и инфраструктурные потребности. Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне.

Во время восстановления систему будут делать более чистой, более устойчивой и интегрированной с Европой. США также будут поддерживать реформы энергетического рынка Украины, чтобы бороться с монополиями и привлекать больше частных инвестиций. В перспективе у Украины будет шанс стать значительным экспортером энергии.

Также американцы предоставят 657 миллионов долларов, чтобы помочь модернизировать границу, железнодорожные линии, порты и другую критическую инфраструктуру, которая соединяет Украину с Европой. Еще 100 миллионов направлены на диджитализацию таможни Украины и других систем, чтобы ускорить борьбу с коррупцией. 35 миллионов пойдут на помощь украинским бизнесам и предпринимателям.

"Recovery is about more than just ensuring people have what they need to survive… recovery is about laying the foundation for Ukraine to thrive"



