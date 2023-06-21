Economist: Россияне по меньшей мере дважды пытались попасть ракетами в здание ГУР

Россияне по меньшей мере дважды направляли свои ракеты в здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины: в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом говорится в материале Economist. Офицеры вспомнили март, когда падали ракеты, трещали окна, а здания разрушались:

"Через несколько минут открылась дверь, вошел генерал-майор Кирилл Буданов. "Все в порядке", помнится, сказал он, прежде чем приказать вернуться к работе. Он вытер пыль, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения".

Помощники Буданова говорят, что на главу ГУР было совершено не менее десяти покушений. Последнее произошло 29 мая, когда ракеты и дроны летели в сторону офиса, но в цель они не попали.

Также в рамках беседы с журналистами Буданов в очередной раз отметил, что Россия не будет наносить удар тактическим ядерным оружием по Украине.