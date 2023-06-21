  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Economist: Россияне по меньшей мере дважды пытались попасть ракетами в здание ГУР
В тренде

Economist: Россияне по меньшей мере дважды пытались попасть ракетами в здание ГУР

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На самого главу ГУР было совершено десять покушений минимум

Economist: Россияне по меньшей мере дважды пытались попасть ракетами в здание ГУР

НВ

Новина українською

Россияне по меньшей мере дважды направляли свои ракеты в здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины: в марте 2022-го и в мае 2023 года. Об этом говорится в материале Economist. Офицеры вспомнили март, когда падали ракеты, трещали окна, а здания разрушались:

"Через несколько минут открылась дверь, вошел генерал-майор Кирилл Буданов. "Все в порядке", помнится, сказал он, прежде чем приказать вернуться к работе. Он вытер пыль, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения".

Помощники Буданова говорят, что на главу ГУР было совершено не менее десяти покушений. Последнее произошло 29 мая, когда ракеты и дроны летели в сторону офиса, но в цель они не попали.

Также в рамках беседы с журналистами Буданов в очередной раз отметил, что Россия не будет наносить удар тактическим ядерным оружием по Украине.

Читайте такжеПрезидент Украины собрал Ставку, также поговорил с премьером Британии – названы ключевые темы

По теме
yellow-arrow
Протасов: Я и Ротань готовы взять на поруки Андрея Павелко
yellow-arrow
"Идет нелегко, ведь 200 000 кв. км заминировано. Это не кино". Зеленский – о контрнаступлении ВСУ
yellow-arrow
По стопам Канте и Зиеша. Еще два игрока Челси отправятся в Саудовскую Аравию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГУР Кирилл Буданов война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
economist.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде