"Идет нелегко, ведь 200 000 кв. км заминировано. Это не кино". Зеленский – о контрнаступлении ВСУ

Президент Владимир Зеленский через несколько недель после начала военного наступления Украины с целью отвоевания оккупированных Россией территорий признал, что прогресс на поле боя "медленнее, чем хотелось бы".

"Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так. На кону – жизни людей".

Зеленский сказал, что контрнаступление дается нелегко, поскольку 200 000 кв. км украинской территории заминированы российскими войсками.

"Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным".

Президент Украины отметил необходимость предоставления Киеву гарантий безопасности со стороны НАТО, но сказал, что конечной целью является членство в оборонном альянсе. На этой неделе генеральный секретарь НАТО четко заявил, что не планирует направлять приглашение Украине на саммит НАТО в Литве в следующем месяце.

"Столтенберг знает мою позицию. Мы неоднократно говорили ему: "Не выбивайте землю из-под наших ног".

Зеленский снова высказался о том, что Украина должна получить американские истребители F-16, и сказал, что, по его мнению, пилоты истребителей могут начать тренировки уже в августе, а первые самолеты могут прибыть через шесть-семь месяцев.

Когда журналист спросил его, как может выглядеть эндшпиль войны (на этом этапе), Зеленский дал понять, что "необходимы победы на поле боя" и что Украина никогда не сядет за стол переговоров, кто бы ни был президентом в Москве, если Россия останется на украинской территории.

"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины". "Путин был опасным для нас с 2014 года, когда он оккупировал первые наши территории. Он будет говорить об использовании ядерного оружия, я не думаю, что он готов к этому, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит. Но я никак не могу высказаться наверняка, особенно о человеке, который не имеет никаких связей с реальностью, который в 21 веке начал полномасштабную войну против своего соседа".

Также президент Украины отреагировал на заявление путина, который на прошлой неделе на международной конференции в Санкт-Петербурге сказал, что "Зеленский является позором для еврейского народа".