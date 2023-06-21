Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию команды Павелко о его аресте
Президент УАФ не хочет провести 60 суток в СИЗО
АНДРІЮК ONLINE
Львовский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу по аресту президента УАФ Андрея Павелко уже в четверг, 22 июня. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Судебной власти Украины.
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Дело будет рассматриваться 22 июня с 10.30. Суть иска: апелляционная жалоба адвоката Сергея Бойко в интересах подозреваемого Андрея Павелко на определение следственного судьи об изменении меры пресечения на содержание под стражей.
Напомним, что сейчас Андрей Павелко находится за решеткой.
Команда главы УАФ в лице Игоря Беланова, Олега Блохина, Олега Протасова и других регулярно через свои страницы в социальных сетях поддерживает своего руководителя. Однако за все время не было предоставлено ни одного факта непричастности к делу Андрея Павелко.
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