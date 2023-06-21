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Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию команды Павелко о его аресте

Общие новости
(1 голосов)

Президент УАФ не хочет провести 60 суток в СИЗО

Стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию команды Павелко о его аресте

АНДРІЮК ONLINE

UA-Футбол
Новина українською

Львовский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу по аресту президента УАФ Андрея Павелко уже в четверг, 22 июня. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Судебной власти Украины.

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Дело будет рассматриваться 22 июня с 10.30. Суть иска: апелляционная жалоба адвоката Сергея Бойко в интересах подозреваемого Андрея Павелко на определение следственного судьи об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Напомним, что сейчас Андрей Павелко находится за решеткой. Функционера обвиняют в хищении средств при строительстве завода по производству искусственных полей.

Команда главы УАФ в лице Игоря Беланова, Олега Блохина, Олега Протасова и других регулярно через свои страницы в социальных сетях поддерживает своего руководителя. Однако за все время не было предоставлено ни одного факта непричастности к делу Андрея Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vgolovan (полтава)
21.06.2023 в 16:30
у кого під час війни підніметься рука на чуже - тих потрібно в окопи або на площі за ногу підвісити
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0
-1
vgolovan (полтава)
21.06.2023 в 16:29
так називають наші хлопці російських п-ідарів на передку
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0
0
vgolovan (полтава)
21.06.2023 в 16:28
а тепер стали всі п-ідарами
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0
-1
vgolovan (полтава)
21.06.2023 в 16:28
Команда голови УАФ в особі Ігоря Бєланова, Олега Блохіна, Олега Протасова - а були колись нормальними хлопцями поки не замазались у крадених грошах
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+2
-1

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