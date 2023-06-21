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Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов

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Латвия продолжает поддерживать Украину

Латвия передаст Украине весь свой флот вертолетов

Zelenskiy Official

Новина українською

Латвия уже предоставила Украине только военную помощь в размере более 1% своего ВВП, включая передачу всех имеющихся переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер", и готовится завершить передачу всех своих вертолетов.

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Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает Укринформ.

По его словам, в "Латвии никогда не питали иллюзий относительно России", поэтому, на фоне наращивания Россией войск у украинской границы, еще в ноябре-декабре 2021 года было принято решение об отправке ПЗРК "Стингер" в Украину.

После получения согласия со стороны США на поставку этого американского оружия "Стингеры" "прибыли в Украину, всего за день до полномасштабного вторжения, и, к счастью, они стали частью решения, чтобы не дать россиянам захватить аэропорт, что было частью их первоначального плана" .

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% - только на военные нужды. Итак, все наши ракеты "Стингер" сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо - мы отправляем в Украину", - сообщил Кариньш.

Кроме того, Латвия продолжает тренировать украинских солдат и предоставлять боеприпасы, беспилотники. Наряду с этим как правительство, так и гражданское общество оказывают скорую и эффективную гуманитарную и финансовую помощь Украине.

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В статье: война с россией
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