Зеленский: Украина не согласится на замороженный конфликт

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на заморозку войны с РФ.

Об этом глава государства сообщил в интервью BBC.

Президент подчеркнул, что "необходимы победы на поле боя". Также он добавил, что Украина никогда не сядет за стол переговоров с РФ, кто бы ни был президентом в Москве, если Россия останется на территории Украины.

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"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - отметил Зеленский.