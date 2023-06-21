Зеленский: Украина не согласится на замороженный конфликт
Президент подчеркнул, что необходимы победы на поле боя
Володимир Зеленський
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на заморозку войны с РФ.
Об этом глава государства сообщил в интервью BBC.
Президент подчеркнул, что "необходимы победы на поле боя". Также он добавил, что Украина никогда не сядет за стол переговоров с РФ, кто бы ни был президентом в Москве, если Россия останется на территории Украины.
"Как бы далеко мы ни продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - отметил Зеленский.
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