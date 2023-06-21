Адвокат Маси Найем: На наших глазах разворачивается очередной этап борьбы за кресло президента УАФ

Адвокат, участник российско-украинской войны Маси Найем поделился мнением о деле президента УАФ Андрея Павелко. Основанная им компания "Миллер" защищает интересы Павелко.

"Прогнозирую, что это будет один из самых громких процессов в истории современной Украины. Наш клиент президента УАФ Андрей Павелко незаконно заключен под стражу.

Прокуратура не имела права передавать уголовное производство по ГСУ в отделение полиции во Львове. Львовская полиция не имела права расследовать. Суд же во Львове был обязан применить судебный контроль и остановить это. Но этого не произошло.

На наших глазах разворачиваются очередной этап борьбы за кресло президента УАФ с использованием ключевых государственных институций. В деле фигурируют всем известные фамилии, так и новые имена. Об этом они скажут на пресс-конференции в пятницу", — написал Найем в фейсбуке.