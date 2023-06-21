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Во время штурма на Южном фронте погиб лидер ультрас Прикарпатья Святослав Кондрат

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Вечная слава Герою

Во время штурма на Южном фронте погиб лидер ультрас Прикарпатья Святослав Кондрат

фото из соцсетей

Новина українською

Война против России унесла жизнь еще одного украинского героя. 20 июня на фронте оборвалась жизнь одного из основателей патриотической организации "Карпатська Січ" и ультрас "Прикарпатья" Святослава Кондрата.

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Полномасштабное вторжение Кондрат встретил в Польше, где он работал, но он немедленно вернулся в Украину и встал на ее защиту. Кондрат был командиром отделения управления минометной батареи подразделения "Карпатська Січ".

Святослав Кондрат погиб во время штурма на Южном направлении фронта. Герой Украины мужественно прикрывал отход своей боевой группы. С начала полномасштабной войны воевал на четырех направлениях – в Киевской, Харьковской, Херсонской и Донбассе.

"За 16 месяцев войны мы, к сожалению, уже успели привыкнуть к смерти. Насколько к ней можно привыкнуть. Однако нынешняя потеря – особенно болезненна. Святослав прожил совсем мало, но его жизнь была красочной. Он торопился получить от своего земного пути все. Начиная от Революции Достоинства, он не жил – летел. В войну Святослав вступил через три года после ее начала, едва окончив школу. Еще тогда, когда война называлась АТО. Возвращаясь домой, он не упускал случая посетить матч любимой команды или поддержать ее на выезде, – говорится в заявлении ультрас "Прикарпатья".

Отметим, что полномасштабное вторжение было не первым военным опытом Святослава. В 2016-м году участвовал в АТО в Донецкой области.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) война с россией
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