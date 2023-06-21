Зеленский: Первые F-16 могут прибыть в Украину через шесть-семь месяцев

Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

По его словам, Украина нуждается в американских самолетах F-16.

Зеленский отметил, что украинские летчики могут начать обучение на истребителях уже в августе 2023 года, а первые самолеты могут прибыть через шесть или семь месяцев.