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Зеленский: Первые F-16 могут прибыть в Украину через шесть-семь месяцев

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Украинские летчики могут начать обучение на истребителях уже в августе 2023 год

Зеленский: Первые F-16 могут прибыть в Украину через шесть-семь месяцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

По его словам, Украина нуждается в американских самолетах F-16.

Зеленский отметил, что украинские летчики могут начать обучение на истребителях уже в августе 2023 года, а первые самолеты могут прибыть через шесть или семь месяцев.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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