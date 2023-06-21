Зеленский: Первые F-16 могут прибыть в Украину через шесть-семь месяцев
Украинские летчики могут начать обучение на истребителях уже в августе 2023 год
Getty Images / Global Images Ukraine
Первые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже через шесть-семь месяцев.
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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.
По его словам, Украина нуждается в американских самолетах F-16.
Зеленский отметил, что украинские летчики могут начать обучение на истребителях уже в августе 2023 года, а первые самолеты могут прибыть через шесть или семь месяцев.
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