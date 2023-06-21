Ангелина Калинина прекратила выступления на турнире в Бирмингеме

Накануне из турнира WTA250 в Бирмингеме вылетела Марта Костюк. Нынче ту же судьбу повторили Ангелина Калинина, которая в статусе высокорейтинговой не сумела победить представительницу Великобритании Гарриет Дарт.

Британка в рейтинге находится вне топ-130, но сегодня сумела навязать украинце достойный бой. Первый сет длился 44 минуты и решающим оказался второй гейм, в котором Калинина проиграла свою подачу.

Во второй партии уже Калининой удался брейк при счете 3:2. Получив преимущество, украинка спокойно довела сет до победы и сравняла счет в матче. Но в третьем сете был разгром. Дарт выиграла его со счетом 6:1, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира.

Бирмингем. Трава. WTA250

Ангелина Калинина – Гарриет Дарт 1:2 (3:6; 6:3; 1:6)